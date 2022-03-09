Akaryakıt ürünleri lojistik sektörünü etkiledi

Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamlar her alanda maliyetleri yükseltiyor. Zamlardan en fazla da ulaşım ve nakliye sektörü etkilendi. Kayseri'de bir lojistik firması sahibi olan Onur Erpolat ise zamlardan dolayı araçlarının garajda durduğunu ve maliyetler sebebiyle zararda olduklarını belirtti.

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  • 09.03.2022 18:15
  • Güncelleme: 09.03.2022 18:15
Akaryakıt ürünleri lojistik sektörünü etkiledi

Kayseri’de bir lojistik firması sahibi olan Onur Erpolat, akaryakıta gelen zamlar sebebiyle zararda olduklarını dile getirdi. Geçen seneye göre bu sene maliyetlerin yüzde 400 civarında artış gösterdiğini vurgulayan Erpolat, “Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 350-400 arası tüm maliyetlerimizde fiyat artışı oldu. Bu zamları karşılayacak gücümüz kalmadı. Durum kötüye gidiyor” dedi.
‘ÖYLE BİR NOKTAYA GELDİK Kİ ŞU AN İÇİN ARAÇLARI YATIRMAK EN KARLI HALE GELDİ’
Akaryakıt ürünlerinde uygulanan fiyat artışı sebebiyle araçlarının çalışmıyor olmasının daha az maliyetli olduğunu vurgulayan Erpolat, “Akaryakıt, her gün zam geldiğinden dolayı korkunç rakamları görmeye başladı. Sektör ister istemez çıkmaza girdi. İşin içinden kimse çıkamıyor ve arabalarımız burada boş yatıyor. Bugün arabayı yola göndersek bir seferi tamamlaması 4 günü buluyor. 4 gün üst üste mazota zam geldiğinden dolayı da bu aracın gidip gelmesi, topladığı nakliye komple mazota gidiyor ve bize bir kar kalmıyor. Şoförün maliyeti, bizim maliyetlerimiz hepsi cebimizden gittiğinden dolayı şu anda çıkmazdayız. Mazot 30 lira bandına dayandı. Öyle bir noktaya geldik ki şu an için araçları yatırmak en karlı hale geldi. Araç yola gitmektense burada durması daha mantıklı çünkü yola çıktığında mazota para veriyoruz. Bu şekilde en azından mazota çalışmış olmuyoruz. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 350-400 arası tüm maliyetlerimizde fiyat artışı oldu. Bu zamları karşılayacak gücümüz kalmadı. Durum kötüye gidiyor. Bu şekilde devam ederse çoğu esnaf batar. Şu an en büyük sıkıntımız zamlar. Her gün zam gelmesi demek; her gün yeniden fiyatların güncellenmesi demek. Fabrikalara fiyat verirken utanır hale geldik. Geçen sene bir araç 1500-2000 lira arasında bize para kalırdı. Şu an araç gidip geldiğinde 1000 lira para kalıyor ve bu bir şeye yaramıyor çünkü paranın değeri kalmadı. Bu günler böyleyse ileriki zamanları düşünemiyoruz. Bu sistem böyle devam ederse 1 ay sonra Kayseri’de esnafların yüzde 80’i batar” diye konuştu.
 

1ha

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