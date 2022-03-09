Bayram Gültekin: 'Herkes süt içmek istiyor, ben inek sağarım diyen yok'

Özerpan PVC Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Gültekin, gençliğin erken yaşlarda meslek öğrenmesi sorununa dikkat çekti. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Gültekin, işverenler olarak yetişmiş insan gücü sıkıntısı çektiklerini belirterek, 'Herkes 'ben süt içerim' diyor, 'ben inek sağarım' diyen kimse yok' dedi.

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  • 09.03.2022 18:11
  • Güncelleme: 09.03.2022 18:11
Bayram Gültekin: 'Herkes süt içmek istiyor, ben inek sağarım diyen yok'

Radyo Radar'da 'İşin Uzmanı' programına katılan Özerpan PVC Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Gültekin, yetişmiş insan gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İşletmelerinde işgücüyle ilgili sıkıntılarını dile getiren Gültekin, "Örnek verecek olursak Kayseri OSB'yi kuran insanlar, oradaki firma sahipleri, meslek lisesi yokken çırak olarak yetişti ve bazıları da Kartal Lisesi mezunu. Yeni nesil ise hem okulunu hem mesleğini öğrenemiyor ve yaşı 20'yi geçip bizden iş istiyor. Kendisine bir masa göstermemizi istiyor. Bizim ne masamız, ne de verecek yerimiz kaldı. Herkes 'ben süt içerim' diyor, 'ben inek sağarım' diyen kimse yok." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN SORUNU HAK ETMEDEN BİR ŞEY İSTEMEK"

Gültekin, istihdam ettikleri insanların verimliliğine de vurgu yaparak, "İnsan yetiştirmede çok zorlanıyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesi düşüyor. Ayrıyeten gırtlağına kadar borca sıkışan, ailevi durumları iyi olmayan işçilerimizin de sıkıntısını çekiyoruz. Gün içerisinde adamdan randıman alamıyoruz, onun kafası borçlarında. Ülkemizin sorunu çalışmadan, hak etmeden bir şeyler elde etmeyi istemek sorunudur. Devletimizin yapacağı şey meslek liselerinin güçlendirilmesi ve biz işverenlerin dertlerinin dinlenmesidir. Bize dertlerimizi soran yok. İhracat hedeflerine ulaşmak ve kaliteyi arttırmak için yetişmiş insan gücü lazım" ifadelerini kullandı.

Genç kuşaklara çağrıda bulunan Gültekin, "Gençliğinde yorulmayan, terlemeyen, çalışmayan bir insan; yaşlılığında mağdur olur ve başkasının eline bakar. Gençler gençliğinde çalışır, kendini geliştirir ve bulunduğu yerin hakkını verirse mutlaka bir yerlere yükselir. Bizler buralara gelmek için ne mücadeleler verdik, ne kadar gayret ettik" dedi.

1ha

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