AK Partili Nergis'ten çocuk tavsiyesi

Nergis, “Silkelenmemiz lazım. Gençlerin erken evlenmesi, erken yol alması, daha çok çocuğa sahip olması lazım” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun (KAFFED) İstanbul'da gerçekleştirdiği 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü 158. Yıl Anma Programı’na katıldı. Burada konuşan Milletvekili Nergis Bizler, çok geç evlenen, bekar yaşayan nitekim çok fazla çocuk yapmayan bir topluluğuz ve Türkiye içerisinde hızla yaşlanan bir topluluğuz. Herhalde Türkiye'de nüfus artış hızı en düşük olan Çerkezler öyle zannediyorum. Türkiye'de yapılan istatistiklere baktığımız zaman Türkiye hızla yaşlanıyor, Avrupa'dan 1,5 kat daha fazla yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Bugün Avrupa yaşlanmış, ciddi sıkıntı ve sorunlar yaşayan bir coğrafya. Aynı hastalık bize de geldi. Şehre geldik, çekirdek aile olduk. Bireysel yaşamaya başladık. Köklerimizden kopmaya başladı. Geç evleniyor ve fazla çocuk yapmıyoruz, hızla azalıp küçülüyoruz. Bu aslında emperyalistlerin, küreselcilerin bir projesi. Bu dünyayı yönetmek için dünyayı küçültmek, nüfusu azaltmak için yaptıkları bir proje. Tuttuğunu görüyoruz. Bizler silkelenmemiz lazım. Gençlerin erken evlenmesi, erken yol alması, daha çok çocuğa sahip olması lazım” şeklinde konuştu.