Koronavirüs vaka sayısı binin altına düştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla yaklaşık 3 yıldır mücadele ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vaka sayısının binin altına düştüğünü 3 gün üst üste binin altına vaka olduğu takdirde maske takma zorunluluğunun toplu taşımalarda da kalkacağını belirtti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle” ifadelerine yer verdi.