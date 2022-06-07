AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylemesinin muhalefeti heveslendirmeyeceğini söyleyerek Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın dedi.

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  • 07.06.2022 16:00
  • Güncelleme: 07.06.2022 17:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı’nı söylemesinin muhalefeti heveslendirmeyeceğini söyleyerek; "Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı’nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi. "Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen Özhaseki açıklamalarında; "Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marşı da kimse sahiplenmesin. İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte gür bir seda ile söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde de gençler tabi ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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