AK Parti eski milletvekili Muzaffer Aslan'ın acı günü

AK Parti önceki dönem il başkanı ve Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan’ın Babası Hakkı İsmet Aslan hayatını kaybetti.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aslan için Ahi Külliyesi Ahi Evran Caminde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AHİM Üyesi Recai Akyel, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kırşehir’de açtığı özel ticaret hane ile yol gösterici olan Hakkı İsmet Aslan için helallik alınmasının ardından merhumun naaşı Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. Aslan ailesi ise cami çıkışında taziyeleri aldı.