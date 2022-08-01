Çocuk Gelişim Uzmanı 2 yaşındaki kızı Kumsal ile bin 800 adet kitap okudu

Niğde'de Çocuk Gelişim Uzmanı Hatice Terzi, 2 yaşındaki kızı Kumsal ile birlikte bin 800 adet kitap okudu.

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  • 01.08.2022 14:23
  • Güncelleme: 01.08.2022 14:23
Çocuk Gelişim Uzmanı 2 yaşındaki kızı Kumsal ile bin 800 adet kitap okudu
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Niğde’de Çocuk Gelişim Uzmanı Hatice Terzi, 2 yaşındaki kızı Kumsal ile birlikte bin 800 adet kitap okudu.

Kumsal doğduktan 7 gün sonra kitap okumaya başlayan anne Hatice Terzi, çocuğunun gelişimi için her gün kitap okuduklarını söyledi. Kumsal’ın çok meraklı olduğunu ve 1 yaşında konuşmaya başladığını söyleyen anne, İstiklal Marşı’nın iki kıtasını da ezberlediğini ifade etti. Anne Terzi, sosyal medyadan da başlattıkları ’kitap kardeşliği projesi’ çerçevesinde 10 aileyle birlikte kitap okuma ve alışverişi yaptıklarını belirtti. Kumsal’ı anlatan anne Hatice; "Kumsal şuan 2 yaşında ve tam bir kitap kurdu. 2 yaşına gelene kadar bin 800 tane kitap okuduk. Doğduğundan beri kitap okuyoruz. ’Kitap kardeşim’ projemiz vardı, 10 aile 20’şer adet kitap aldık. Her ayın sonunda diğer ailelerle paylaştık. Her kitabı daha fazla okuduk, Kumsal’ın beğendiği kitapları birkaç kere fazla okuduk. Kumsal; bir kitabı bitirene kadar dinliyor. Her anne ve baba anne karnındayken bile kitap okuyabilir. Tepki de aldık, ’çocuktur kitaptan ne anlar’ gibi tepkiler geldi. ’Çocuk çocukluğunu yaşasın’ gibi sözler duyduk ama kimseyi dinlemedik. Kumsal’ın farklı bir gelişimi var, kendi yaşıtlarından daha ilerde bir gelişimi var. Her çocuk özeldir, her çocuk zekidir" dedi.

7 günlükken kitap kumaya başladılar

Baba Gökhan Terzi ise; "Kumsal ilk doğdu, 7 günlükken annesi uyuturken kitap okudu. Biz de ’yeni bebek ne anlar’ gibi düşünmeye başladık. Ama Kumsal 1 yaşındayken konuşmaya başladı. Hayvanların isimlerini, sayıları, renkleri kendi kendine söylemeye başladı. Biz de anladık ki kitap okumanın yaşı yok" diye konuştu.

İHA

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