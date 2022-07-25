AK Parti'den 'Mitinge fabrikalardan zorla işçi götürdüler' iddiasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kayseri'de gerçekleştirilen toplu açılış törene 'fabrikalardan zorla işçi götürdüler' iddialarına AK Parti'den cevap geldi. 

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  • 25.07.2022 18:24
  • Güncelleme: 25.07.2022 18:24
AK Parti'den 'Mitinge fabrikalardan zorla işçi götürdüler' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise törene AK Parti’nin fabrikalardan zorla işçi götürdüğünü iddia etti. Arık’ın yayınladığı videolar ve iddialarla ilgili AK Parti Kayseri Tanıtım Medya Birim Başkanlığı açıklama yaptı. İşçilerin zorla tören alanına getirildiğinin yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kiralık Milletvekili Çetin Arık’ın Kayseri Halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini büyük bir katılımla gösterdiği 23 Temmuz’da düzenlenen mitingdeki yoğun kalabalığı hazmedemeyerek ortay attığı iddialar asılsız çıktı. Arık, Kamu gücüyle baskıyla insanların mitinge toplanmaya çalıştığını iddia etmişti.  Fakat mesaisi biten işçilerin Kiralık vekilin çektiği videolarda da anlaşıldığı üzere otobüsler miting alanı tek bir alanda olmasına rağmen farklı farklı bölgelere gidiyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki Kiralık vekil çektiği videonun aslında kendi kuyusunu kazacağından haberi yok. Öte yandan yine Kiralık vekil HAK-İŞ Sendikası’nın zorla işçilerini miting alanına getirdiğini iddia etmişti. Yapılan açıklamalarla birlikte bu iddianın da asılsız olduğu ortaya çıktı. HAK-İŞ Sendika işçileri Cumhurbaşkanımızı desteklemek için organize edilen mitinge kendi istekleri üzerine gönüllü olarak katıldılar. Kiralık vekilin çektiği asılsız görüntülerin doğrusunun ortaya çıkacağını anladığı anda ise yöneticilere tahammül edemeyip video kaydını kesti. Sonuç olarak Kiralık vekil ve CHP’ye asıl cevabı 23 Temmuz Cumartesi günü 70 binden fazla katılım ile Kayseri halkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirmiş olduğu mitingde vermiş oldu.”

AK Parti Kayseri Tanıtım Medya Birim Başkanlığı’ndan yapılan bu açıklama sonrası CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın ne diyeceği merak ediliyor.

1ha

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