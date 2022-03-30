AK Parti'den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarından ramazanda her akşam bir dar gelirlinin sofrasına misafir olmalarını istediklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 30.03.2022 18:22
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:22
AK Parti'den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

Lüks otellerde veyahut israf olarak adlandırabilecek sofralara oturmamaları tembihinde bulunan Özhaseki, "Belediye başkanlarımızdan dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istiyoruz. Her akşam ihtiyaç sahibi bir ailede mutlaka olun, onlarla iftar yapın. Sadece iftar yapıp ayrılmayın, onların da ihtiyaçları varsa gidermek açısından her türlü desteği verin." dedi.

Özhaseki, parti genel merkezinde AK Parti'li belediyelerin ramazan hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. AK Parti'li belediyelerin ramazan hazırlıklarını geçmişten bugüne kadar kurumsal şekilde sürdürdüğünü dile getiren Özhaseki, gerek salgın döneminde gerek ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Eskiden temel ihtiyaç maddelerinin toptan satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve son yıllarda hediye çeki verdiklerini belirten Özhaseki, "Vatandaş, 300, 500, 700, 1000 liralık bu hediye çekleriyle anlaşmalı olan marketlerden ihtiyaçlarını temin ediyor. Bana göre de bu son derece sağlıklı bir şey oluyor. Belediyelerimizi bu konuda özellikle uyarıyoruz ve bu yardımlardan vazgeçmemelerini söylüyoruz. Türkiye'de bulunan 1390 belediyenin 1000'den fazlası Cumhur İttifakı'na ait. MHP'deki arkadaşlarımız da sağ olsunlar aynısını yapıyorlar." diye konuştu.

Belediyelerin ramazanda hediye çeki dağıtımının yanı sıra etkinlikler için de hazırlıklar yaptığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Ramazan akşamlarında yapılabilecek faaliyetler her neyse onları yapmalarını istiyoruz. Başkanlarımızın özellikle ramazan akşamında o atmosfere uygun şekilde davranmalarını istiyoruz. Tabii bazen misafir olduğunuzda bir sofrada istemediğiniz bir manzarayla da karşılaşabiliyorsunuz. Belki de ev sahipliğinin gereği olarak insanlar elinde ne varsa o masaya dökmeye, koymaya çalışıyorlar. Bundan rahatsız olsanız da bir şey diyemiyorsunuz. Lüks otellerde veyahut israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara oturmamalarını tembih ediyoruz. Biz arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın böyle bir ortamda asla bulunmamalarını istiyoruz. Bunu yaparken emin olun inancımızın bir parçası olarak bunu söylüyoruz. Dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istiyoruz. Her akşam ihtiyaç sahibi bir ailede mutlaka olun, onlarla iftar yapın. Eşinizle birlikte gidin. Onların ihtiyaçlarını tespit edin. Sadece bir iftar yapıp ayrılmayın, onların da ihtiyaçları varsa gidermek açısından her türlü desteği verin, telefonlarınızı verin, irtibatı devam ettirin istiyoruz."

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Talas'ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Şeffaf Oda 11. haftada

Şeffaf Oda 11. haftada

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Ramazan'da sucuk ve pastırmaya zam yok

Ramazan'da sucuk ve pastırmaya zam yok

Ramazan'ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Ramazan’ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

AK Parti’den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

DAHA FAZLA
Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

Kayseri'de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Kayseri'de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

'Dayanışmanın gücü kazandırır'

'Dayanışmanın gücü kazandırır'