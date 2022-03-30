AK Parti’den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

Lüks otellerde veyahut israf olarak adlandırabilecek sofralara oturmamaları tembihinde bulunan Özhaseki, "Belediye başkanlarımızdan dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istiyoruz. Her akşam ihtiyaç sahibi bir ailede mutlaka olun, onlarla iftar yapın. Sadece iftar yapıp ayrılmayın, onların da ihtiyaçları varsa gidermek açısından her türlü desteği verin." dedi.

Özhaseki, parti genel merkezinde AK Parti'li belediyelerin ramazan hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. AK Parti'li belediyelerin ramazan hazırlıklarını geçmişten bugüne kadar kurumsal şekilde sürdürdüğünü dile getiren Özhaseki, gerek salgın döneminde gerek ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Eskiden temel ihtiyaç maddelerinin toptan satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve son yıllarda hediye çeki verdiklerini belirten Özhaseki, "Vatandaş, 300, 500, 700, 1000 liralık bu hediye çekleriyle anlaşmalı olan marketlerden ihtiyaçlarını temin ediyor. Bana göre de bu son derece sağlıklı bir şey oluyor. Belediyelerimizi bu konuda özellikle uyarıyoruz ve bu yardımlardan vazgeçmemelerini söylüyoruz. Türkiye'de bulunan 1390 belediyenin 1000'den fazlası Cumhur İttifakı'na ait. MHP'deki arkadaşlarımız da sağ olsunlar aynısını yapıyorlar." diye konuştu.

Belediyelerin ramazanda hediye çeki dağıtımının yanı sıra etkinlikler için de hazırlıklar yaptığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Ramazan akşamlarında yapılabilecek faaliyetler her neyse onları yapmalarını istiyoruz. Başkanlarımızın özellikle ramazan akşamında o atmosfere uygun şekilde davranmalarını istiyoruz. Tabii bazen misafir olduğunuzda bir sofrada istemediğiniz bir manzarayla da karşılaşabiliyorsunuz. Belki de ev sahipliğinin gereği olarak insanlar elinde ne varsa o masaya dökmeye, koymaya çalışıyorlar. Bundan rahatsız olsanız da bir şey diyemiyorsunuz. Lüks otellerde veyahut israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara oturmamalarını tembih ediyoruz. Biz arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın böyle bir ortamda asla bulunmamalarını istiyoruz. Bunu yaparken emin olun inancımızın bir parçası olarak bunu söylüyoruz. Dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istiyoruz. Her akşam ihtiyaç sahibi bir ailede mutlaka olun, onlarla iftar yapın. Eşinizle birlikte gidin. Onların ihtiyaçlarını tespit edin. Sadece bir iftar yapıp ayrılmayın, onların da ihtiyaçları varsa gidermek açısından her türlü desteği verin, telefonlarınızı verin, irtibatı devam ettirin istiyoruz."