Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması başvuruları başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, Ahilik Haftası etkinlikleri içinde düzenlenen ’Yöresel Yemek Yarışması’nın başvuruları başladı. 10.’su düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren yöresel yemeğin sahipleri ödüllendirilecek.

Yarışmaya son müracaat tarihi 9 Eylül 2022 Cuma günü belirlendi. Yarışma ise 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Ağalar Konağı’nda yapılacak. Yarışmacılar; Ahi Sofrası, hamur işi ve tatlı ile yöresel et ve sebze yemekleri dallarında mücadele edecek. Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren birincilere 3 adet çeyrek, ikincilere 2 adet çeyrek, üçüncülere ise 1 adet çeyrek altın verilecek. 10. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması’na katılmak isteyenler; Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kırşehir Kent Konseyi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvuruda bulunabilecekler.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk; “Anadolu’nun tam ortasında yer alan Kırşehir mutfağının tatlarını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi.