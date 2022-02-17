AGÜ ve TED Koleji'nden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalık Programı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi iş birliğiyle ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalık Programı’ düzenlendi. Eğitim programı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğinde online olarak gerçekleştirildi.

’Temiz Su Sanitasyon’ konulu farkındalık eğitimi Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niğmet Uzal tarafından 9. ve 10. sınıf öğrencilerine verildi. Tüm dünyada yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanıyor.

’İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Şehirler ve Karasal Yaşam’ amaçlarını konu alarak devam edecek 7 haftalık eğitim programını tamamlayan öğrencilere, AGÜ tarafından katılım belgesi verilecek.