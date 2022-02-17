Saka avında suçüstü yakalandı
İhbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı saka avı yapan 1 kişiyi suçüstü yakalandı.
- 17.02.2022 10:42
- Güncelleme: 17.02.2022 10:43
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesinde yakalanan şahsın av esnasında kullanmış olduğu örme ağlara ve kafeslere el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen 6 adet saka kuşu yapılan sağlık kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı.
Suçüstü yakalanan şahıs hakkında ise 4915 Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem başlatıldı. Şahsa ayrıca yakalanan her saka kuşu için de para cezası uygulandı.
1ha
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