AGÜ ile Göreme Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Nevşehir’in Göreme Belediyesi eğitimden bilime, sanattan kültüre birçok alanda ortak çalışmalar yapacak.

AGÜ ile Göreme Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Protokol ziyarette Başkan Eren ile Rektör Yılmaz arasında imzalandı.

Protokole göre AGÜ ile Göreme Belediyesi eğitim, bilim, sanat, kültür, sağlık, spor, araştırma, iş birliğine dayalı proje geliştirme ve uygulama faaliyetleri gibi alanlarda iş birliği çalışmaları yürütecek.