Erciyes'te kar kalınlığı 175 cm'ye çıktı
Erciyes ve diğer önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı ile hava tahmin ölçümleri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre son yağan karla beraber Erciyes'te kar kalınlığı 39 santimetre yükselerek 175 santime çıktı. Yakın illerden Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 140 santim ölçüldü.
- 17.03.2022 11:48
- Güncelleme: 17.03.2022 11:57
Kış tatili yapmak isteyen vatandaşlar kayak merkezlerindeki kar kalınlığını merak ediyor. Son haftada yurt genelinde etkili olan kar yağışı, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları arttırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 – 20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 175 santimetreye yükselirken, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 140 santimetreye çıktı. Diğer bazı kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı; Bolu Kartalkaya’da 260, Erzurum Palandöken'de 172, Kocaeli Kartepe'de 188, Bursa Uludağ’da 180, Kahramanmaraş Yedi Kuyular’da 131 ve Hakkâri’de 185 santimetre olarak ölçüldü.
19 – 20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda bazı kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi En Düşük / En Yüksek Sıcaklık / Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes: -20 -11 175
Yıldız Dağı: -14 -9 140
Uludağ: -15 -3 180
Kartalkaya: -11 -4 260
Palandöken: -12 -5 172
Kartepe: -8 -2 188
Yedi Kuyular: -15 3 131
Hakkari: -10 -3 185