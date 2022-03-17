Erciyes'te kar kalınlığı 175 cm'ye çıktı

Kış tatili yapmak isteyen vatandaşlar kayak merkezlerindeki kar kalınlığını merak ediyor. Son haftada yurt genelinde etkili olan kar yağışı, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 – 20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıkladı. Buna göre Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 175 santimetreye yükselirken, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 140 santimetreye çıktı. Diğer bazı kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı; Bolu Kartalkaya’da 260, Erzurum Palandöken'de 172, Kocaeli Kartepe'de 188, Bursa Uludağ’da 180, Kahramanmaraş Yedi Kuyular’da 131 ve Hakkâri’de 185 santimetre olarak ölçüldü.

19 – 20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda bazı kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

K.Merkezi En Düşük / En Yüksek Sıcaklık / Kar Kalınlığı(cm)

Erciyes: -20 -11 175

Yıldız Dağı: -14 -9 140

Uludağ: -15 -3 180

Kartalkaya: -11 -4 260

Palandöken: -12 -5 172

Kartepe: -8 -2 188

Yedi Kuyular: -15 3 131

Hakkari: -10 -3 185