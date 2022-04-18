AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

Abdullah Gül Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifine davet edilerek iş birliği anlaşması imzaladı.

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  • 18.04.2022 14:19
  • Güncelleme: 18.04.2022 15:24
AGÜ, ATHENA'ya üye oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifine davet edilerek iş birliği anlaşması imzaladı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Avrupa Birliği’nin Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında yer alan yükseköğretim federasyonlarından ATHENA’ya (Advanced Technology Higher Education Network Alliance - İleri Teknoloji Yüksek Öğretim Ağı İttifakı) davet edilerek iş birliği anlaşması imzaladı. AGÜ adına Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın imzaladığı beş yıllık anlaşma çerçevesinde öğretim ve araştırma alanlarında küresel iş birliği teşvik edilerek yükseköğretimin uluslararasılaşması amaçlanıyor. Üniversitelerin, yüksek eğitiminin niteliğini en ileri seviyeye çıkarmak için kapasitelerini birleştirerek eğitim, araştırma ve topluma katkı platformları ile yenilikçi çözümler geliştirdiği ATHENA bünyesinde üye üniversitelerin farklı bölüm ve birimlerinden öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel ile dış paydaşların katıldığı çalışma grupları bulunuyor. AGÜ de eğitim, araştırma ve topluma katkıdaki yenilikçi yaklaşımı ile bu çalışma gruplarında yer alarak, toplumsal sorunların ele alınıp çözülmesine yönelik çok kültürlü ve disiplinler arası bir ortam yaratılmasına önemli bir katkı sağlayacak.

Abdullah Gül Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifinde yer alan ATHENA Yüksek Öğretim Federasyonu içinde Politécnico Do Porto Enstitüsü (Portekiz), Hellenic Mediterranean Üniversitesi (Yunanistan), Siegen Üniversitesi (Almanya), Maribor Üniversitesi (Slovenya), Niccol Cusano Üniversitesi (Italya), Orleans Üniversitesi (Fransa) ve Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi (Litvanya) ile iş birliği içerisinde olacak.

İHA

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