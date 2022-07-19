AGÜ 5. mezuniyet törenine Abdullah Gül de katılacak

Üniversitelerin topluma katkılarını değerlendirmek amacıyla Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve dünyadaki en iyi üniversitelerin yer aldığı WURI 2022 genel sıralamasında 23. sırada yer alan AGÜ’de 5’inci mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 8 lisans, 6 yüksek lisans ve 3 doktora programından olmak üzere toplam 185 öğrenci mezun olacak.

Mezuniyet törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra veliler, protokol, Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) üyeleri, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Yarın (20 Temmuz 2022 Çarşamba) Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilecek mezuniyet töreni, saat 18.30’da başlayacak. Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, mezun öğrenciler ve uluslararası öğrenciler tarafından yapılacak konuşmalarla devam edecek. Tören, mezunlara diplomalarının verilmesi ve kep atma seremonisiyle sona erecek.