Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı büyük açılışa davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Temmuz’da Kayseri’de toplu açılış törenine katılacağını ve hitaplarını gerçekleştireceğini belirtti. Tüm Kayseri halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet eden Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor. Tüm hemşerilerimi cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandıracak, toplu açılışlar yapacak. Devlet erkânı gelince bereket de gelir, çantalarında hizmetle gelir. Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımdan yatırıma koşan, hizmetten hizmete koşan, ülkesine, şehirlerine sevdalı bir anlayışın sahibidir. Türkiye’yi adeta ihya eden bir konum ve duruma getirdi. Kayseri’miz de bundan nasibini alma yönünde çok şükür iyi bir noktadadır. İnşallah bereketle gelir, buradan memnuniyetle ayrılır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzlerce yatırımın toplu açılışını gerçekleştireceğini söyleyen Büyükkılıç, “Müzelerden kütüphanelere, yeni tramvay hattı çalışmalarımızdan yol yapımlarına, engelsiz yaşam merkezimizden spor projelerimize, ilçelere terminal binalarından Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi’ne, tarım ve hayvancılıktan KASKİ ve KCETAŞ yatırım ve hizmetlerimize kadar yüzlerce projemizin toplu açılışlarını yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Millet Bahçemizde çalışmalar çok hareketlendi. Orada yüzde 70’lerdeyiz. İkinci etap denilen, yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Gayretli bir şekilde çalışılıyor. Ayrıca ilçelerimizdeki millet bahçelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.