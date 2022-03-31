Ağaçlar çiçek açtı, don riski düşündürüyor

Kayseri ve ilçelerinde bu kış oldukça sert geçti. Özellikle kar yağışı önceki senelere göre daha fazla oldu. Son günlerde ise sıcaklıklar artmaya başladı. Bunun sonucunda da tabiat uyandı, ilkbaharın müjdecisi meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Mart ayının son gününde badem ağaçları çiçeklenirken, diğer kayısı, erik gibi ağaçlar da tomurcuklandı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların eksi derecelere inme ihtimali ise don tehlikesini beraberinde getiriyor.

Hava durumuna göre ağaçların hormon yapılarının değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, çiçek hormonların sıcak ve aşırı güneşten dolayı bozulabildiğini kaydetti. Uzmanlar, sonucunda da ağaçların mevsiminden önce ya da sonra çiçek açtığını söylediler.

KAYSERİ GENELİNDE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji tahminlerine göre, Kayseri ve ilçelerinde önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki Pazar gününe kadar sıcaklığın 24 derecelere kadar yükselmesi beklenirken Pazartesi gününden sonra ise 19 derecelere gerilemesi tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının da 5 ila 7 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor. 5 gün boyunca yağış ise yok.