Büyükkılıç'tan Ankara temasları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye kazandırdığı ve kazandıracağı proje, yatırım ve hizmetler için Ankara'da da temaslarını aralıksız sürdürüyor. Büyükkılıç, başkentte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşerek, istişarelerde bulundu.

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  • 31.03.2022 11:44
  • Güncelleme: 31.03.2022 11:59
Büyükkılıç'tan Ankara temasları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye kazandırdığı ve kazandıracağı proje, yatırım ve hizmetler için Ankara’da da temaslarını aralıksız sürdürüyor. Büyükkılıç, başkentte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşerek, istişarelerde bulundu.

Ankara’da iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil dönüşümün ele alındığı zirvenin ardından bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulunan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi de AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti. Kayseri’yi ilgilendiren projelerin istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, Kayseri’nin Ankara’da adeta sesi olan Özhaseki’ye desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Tarım ve hayvancılığa bu yıl da büyük önem veren ve bu alanda dev yatırımlar yapan Büyükkılıç, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi de ziyaret ederek, kentte yapılan hizmetleri anlattı. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir olarak tarım ve hayvancılığa önemli destekler veriyoruz. Bu amaçla da gerçekleştirdiğimiz projelerde desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı’mız Prof. Dr. Sn. Vahit Kirişci’yi ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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