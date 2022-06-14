Adliye çıkışı husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Mahkeme çıkışı adliye önünde husumetlisi G.Ö'yü kardeşinin yanında silahla vurarak öldüren tutuklu sanık İ.A. ve azmettirme suçuyla yargılanan C.A. hakim karşısına çıktı. 

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  • 14.06.2022 20:50
  • Güncelleme: 14.06.2022 20:50
Adliye çıkışı husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Olay, 18 Ocak 2022’de Kayseri Adalet Sarayı önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, İ.A.'nın eşi C.A.’nın şikâyeti üzerine tutuksuz yargılanan G.Ö. duruşma sonrası adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Kardeşler adliye önünden hareket edecekleri sırada İ.A. silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.Ö. hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi İ.A. ise, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerine teslim oldu. 

Şüpheli İ.A. hakkında ‘kasten adam öldürme’ eşi C.A. hakkında ise, ‘kasten adam öldürmeye azmettirme’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İ.A. ile tutuksuz sanık eşi C.A. hazır bulundu. Olayda yaşamını yitiren G.Ö.’nün otomobilinde bulunan şikâyetçi kız kardeşi İ.Ö.’de hazır bulundu. 

“İSTEMEYEREK OLDU”

Duruşmada savunma yapan sanık İ.A., “İstemeyerek oldu. Mahkeme sonucu rast gele hedef almadan ateş ettim. Arabanın cami filmliydi. İçerisi gözükmüyordu. Aracın önüne park ettim.” ifadesinde bulundu.

“YA BU ŞAHIS BENİ ÖLDÜRÜR YA BEN ONU ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİM"
Yaşamını yitiren G.Ö.’yü öldüren İ.A’nın tutuksuz eşi C.A. da, “O gün kendisiyle mahkememiz vardı. Bizi tahrik etti. Eşimin yanında bana hakaret etti. Hakime, ‘Ya bu şahıs beni öldürür ya da ben onu öldürürüm’ dedim. Ana yolda karşılaştık. Bizim aracımıza doğru el salladı. Eşime engel olmaya çalıştım ama olamadım” diye konuştu. 

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

1ha

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