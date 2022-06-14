6'ncı kattan atlayan kişi yaralandı

Kayseri'de avukat olduğu iddia edilen adam, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından atlayarak intihar etti.  

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  • 14.06.2022 20:48
  • Güncelleme: 14.06.2022 20:48
6'ncı kattan atlayan kişi yaralandı

Olay, merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Sivas Caddesi'ndeki Ankara Apartmanı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen adam apartmanın 6'ncı katından atlayarak intihar etti. 

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Avukat olduğu iddia edilen adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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