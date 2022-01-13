Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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  • 13.01.2022 12:52
  • Güncelleme: 13.01.2022 12:52
Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig’in 21.haftasında Adana’da oynanacak Adana Demirspor -Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Sarper Barış Saka atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Sarper Barış Saka’ya bu maçta Samet Çavuş ve Candaş Elbil yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Can Cengiz belirlendi.

15 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 13.30’da başlayacak. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

İHA

Kayseri Gündem
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