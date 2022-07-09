Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kayseri'de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.
- 09.07.2022 09:10
- Güncelleme: 09.07.2022 12:31
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.
Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İHA
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