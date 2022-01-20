Abdulkadir Parmak ilk maçına çıktı

Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak ilk maçına çıktı.

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  • 20.01.2022 09:10
  • Güncelleme: 20.01.2022 09:10
Abdulkadir Parmak ilk maçına çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un yeni transferi Abdulkadir Parmak ilk maçına çıktı.

Yukatel Kayserispor’un Trabzonspor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika forma giyen Abdulkadir, başarılı bir performans sergiledi. Maç sonrasında performansı ile ilgili konuşan Abdulkadir Parmak, “İlk defa Kayserispor formasını giydim. Yeni bir takım, yeni bir camia. Elbette heyecan vardı. Buna rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Forma giydiğim ilk maçta da 3 puanla ayrılmak çok güzel. Bizi çok daha güzel ve başarılı günler bekliyor. Bu ilk maçında sahada birlikte savaştığım takım arkadaşlarım ve teknik ekibimizim emeklerine sağlık. Bu soğuk havada bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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