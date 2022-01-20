İlçe okullarında 1 gün eğitim arası
Kayseri'nin Develi, Tomarza, Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, İncesu, Felahiye, Akkışla, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan ve Yesilhisar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün ara verildi.
- 20.01.2022 09:06
- Güncelleme: 20.01.2022 09:27
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tomarza, Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan ve Yeşilhisar ilçelerinde de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Hıfzısıha kurulunun aldığı karar neticesinde 20 Ocak perşembe günü okullara bir gün ara verildiği açıklandı.
BGC
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