İlçe okullarında 1 gün eğitim arası

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tomarza, Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan ve Yeşilhisar ilçelerinde de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Hıfzısıha kurulunun aldığı karar neticesinde 20 Ocak perşembe günü okullara bir gün ara verildiği açıklandı.