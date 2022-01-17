Abdulkadir Parmak: 'Hedefim, Kayserispor ile uyuştuğu için geldim'

Yukatel Kayserispor'un Trabzonspor'dan transferi Abdulkadir Parmak, hocanın şans vermesi halinde Medipol Başakşehir maçında ilk defa sarı kırmızılı formayı giyecek. Kayserispor ile kendi hedeflerinin bir olduğunu belirten tecrübeli oyuncu Parmak, oynaması halinden elinden geleni yapacağını anlattı. 

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  • 17.01.2022 18:54
  • Güncelleme: 17.01.2022 18:54
Abdulkadir Parmak: 'Hedefim, Kayserispor ile uyuştuğu için geldim'

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Çarşamba günü Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Sarı kırmısılı ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor'un devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, antrenman öncesi açıklama yaptı. Parmak, transferinde etkili olan ayrıntının Berna Gözbaşı başkan ve teknik direktör Hikmet Karaman’ın kendisini ikna etmesi olduğunu anlattı. Kayserispor’un hedefinin kendi hedefiyle aynı olduğunu belirten Parmak, “4-5 kulüp vardı beni isteyen ama hedefleri bana yakın olan takım Kayserispor'du. Beni çok istedi, buradan başkanımıza teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. 

Medipol Başakşehir maçının sorulması üzerine Abdulkadir Parmak, "Bu maç bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu maçları kazanmamız gerekiyor. Takım da bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" yanıtını verdi.

Yukatel Kayserispor Medipol Başakşehir maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’da Kadir Has Satadyumu’nda oynanacak. Bu maç öncesi Kayserispor 28 puanla ligin 12. sırasında; rakibi M.Başakşehir ise 34 puanla 4’üncü sırada bulunuyor

BGC

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