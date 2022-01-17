Kayseri'de AB standartlarında 'Yaya Öncelikli Yol Eğitimi' verilecek

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus+ Programı KA 122ADU (Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği) kapsamında 2021'de planlanan ve onaylanan Önce Hayat (Life is First) isimli proje kapsamında AB standartlarında trafik eğitimi verilecek.

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  • 17.01.2022 18:13
  • Güncelleme: 17.01.2022 18:49
Kayseri'de AB standartlarında 'Yaya Öncelikli Yol Eğitimi' verilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus+ Programı KA 122ADU (Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği) kapsamında 2021’de planlanan ve onaylanan Önce Hayat (Life is First) isimli proje kapsamında AB standartlarında trafik eğitimi verilecek.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tasarlanan proje ile Trafik kazalarına bağlı ölüm, yaralanma ve sakatlanmaları azaltmak için “Önce Hayat” sloganıyla AB standartlarında trafik kültürünü yayalara, yaya kültürünü sürücülere öğretmeyi ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması kuralının yenilikçi bir yaklaşımla topluma kazandırılması ve katılımcıların projenin hedeflerine ulaşması için güncel ve modern tekniklerle daha nitelikli eğitimci olabilmeleri, aldıkları eğitimi Emniyet Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğünde görevli diğer personeller ile paylaşmaları, ayrıca bunu proje kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleri ile Kayseri halkına aktararak, “Kayseri’de Yaya Öncelikli Yol” bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Projenin hareketlilik ve işbirliği faaliyeti kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Portekiz Braga Mob Akademi yetişkin eğitimi kurs merkezinin ortaklığında proje faaliyetleri gerçekleştirilecek. Hareketlilik ve işbirliği kapsamında, 5 yetişkin eğiticisine Portekiz Braga Mob Academy yetişkin eğitimi kurs merkezinde verilecek olan yapılandırılmış kurs kapsamında, AB standartlarında eğitim almaları sağlanacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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