850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

Şahin, TOKİ satış fiyatlarının piyasayı düşürmeyeceğini, aksine yapılan ev ve kira zamlarını meşrulaştırabileceğini söyledi.

TOKİ’nin başlatmış olduğu, ‘Sosyal Konut Hamlesi’ projesi hakkında konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu proje kapsamında 850 bin liraya satılan daire fiyatlarının 250 bin lira aşağı çekilebileceğini aktardı.

Şahin, “TOKİ bu projeye başlarken aslında piyasadaki daire ve kira fiyatlarını düşürme amaçlı başladı. Fakat 850 bin lira nakit parayla en erken 2 yıl içinde ev alacaksınız. Bu piyasayı düşürmez, tam tersi piyasada yapılan zamları meşru hale getirir. Ben şu an 850 bin lirayı cebime koysam Anadolu’da herhangi bir şehirden gidip TOKİ’nin standartlarında bir daire alabilirim. Ama burada ne kadara mal olacağı da belli değil. Sadece 2022’nni aralık ayında ödeyeceğimiz taksit belli, ondan sonraki 20 yıl boyunca her Ocak ve temmuz aylarında 40 defa değişecek, zamlanacak bu fiyat. Girenlerin bunu düşünerek girmesi lazım bu kampanyaya. 500 lira olayı biraz abartıldı, kampanya kapsamında çok ciddi bir şey değil. 500 liralar iade edilecek çıkmayanlara, fakat iade edilmeyecek bir kesim var oda söylenmiyor. Başvuru şartlarına uymadığı halde başvuranlar varsa eğer onların 500 lirası iade edilmeyecek. Fakat burada her 6 ayda bir zam gelmesi ve fiyatın ne kadara mal olacağının bilinmemesi piyasada olan zamlı fiyatları düşürmeyecek” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ PAZARLIK YAPMAYI SEVER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazarlık yapmayı sevdiğini söyleyen Şahin, 2021 yılı asgari ücret belirlenirken Erdoğan’ın yaptığı pazarlığı anımsatarak, “Bu durumda bizim cumhurbaşkanımıza bir çağrımız var. Cumhurbaşkanımız bu tür pazarlıkları çok sever, en son yaptığı pazarlığı hatırlıyorum. 2021 asgari ücreti belirlenirken sendikaların istediği fiyatın daha üstünü verdi, bu az ben 350 lira daha fazla vereyim 4250 lira olsun demişti. Şimdi cumhurbaşkanı TOKİ’nin 850 bin liraya sattığı dairenin 250 bin lirasını silebilir, cepten ödeme olmadan. TOKİ’nin yapmış olduğu inşaat projeleri, kalitesi belli 4c statüsünde 3’üncü 4’üncü sınıf inşaatlar yapılıyor. Ve burada TOKİ kendi birim metre maliyet fiyatını 5 bin 500 lira olarak belirlemiş. 100 metrekare değil ama öyle hesap edelim 550 bin lira ediyor, ama 850 bin liraya satıyor. Cumhurbaşkanı bu farkı silerse evet piyasada konut ve kira fiyatları bir iki yıla kadar çok rahatlıkla düşer. Ama bu fiyatlarla girerse sadece yapılan zamları meşru hale getirmiş olur, bu projenin hiçbir faydası olmaz” şeklinde konuştu.

‘TOKİ, 20 YILLIK SABİT FİYAT VEREMEZ Mİ?’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların 10 yıllık sabit konut kredisi verebildiğini, bunu TOKİ’nin de yapabilmesi gerektiğini aktararak, “TOKİ 20 yıllık bu satışta her 6 ayda bir memur maaş zammına göre bir düzenleme yapacağını söylüyor. Niye buna ihtiyaç duyuyor TOKİ, şimdiden bunu ön görüp sabit fiyatla veremez mi. Veremeyeceklerini düşünüyorlar, halbuki bankalardan konut kredisi alıyoruz 10 yıllık kredi veriyor bize ve bu süre içerisinde 10 yıl içinde ödeyeceğimiz fiyat belli. Banka bunu ön görüyor sabit fiyatta verebiliyor TOKİ neden veremiyor. Bu da ayrı muamma, fiyatın nereye gideceği ve her gittiği yerde bir meşrulaştırma. Normalde yapılan bütün artışlar piyasadaki zamları meşru hale getiriyor. Aslında devletin bu artışları bitirmesi gerekirken tam tersi artışı sabitliyor. Bu açıdan çok kötü bir düşünce, umarım cumhurbaşkanı müdahale eder bu olaya ve o müdahale sonucunda piyasanın beklediği haber gelir” diye konuştu.