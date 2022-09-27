Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

 Kayseri'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Melih Eymen'in tedavisi için son 4 ayı kaldı. Melih Eymen için Valilik izniyle yürütülen kampanyada yüzde 30 tamamlandı. 

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  • 27.09.2022 17:43
  • Güncelleme: 27.09.2022 17:43
Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

Kayseri’de bulunan SMA Tip 2 hastası iki çocuktan birisi olan Melih Eymen Ceylan için Valilik izniyle kampanya düzenleniyor. Hastalığın tedavisinde yaş ve kilo kriteri olduğu için son 4 ayı kalan Melih Eymen’in tedavi olabilmesi için gerekli olan paranın sadece yüzde 30’u tamamlandı. Yalnızca yurt dışında yapılan hastalığın tedavisi için gerekli olan 1 milyon 822 bin lirayı tamamlayabilmek için destek bekleyen aile çocuklarının sağlığına kavuşmasını istiyor. Hastalığın tanısının geç konulduğunu söyleyen Melih Eymen’in annesi Fatma Ceylan, “Tanısı geç koyulmuş bir çocuk. Yurt dışındaki gen terapisini alsın diye Valilik onaylı bir kampanya başlattık. Kampanyamız başlayalı 5 ay oldu. 5 ay içerisinde yüzde 30’luk orana geldik. Hastane bizden 1 milyon 822 bin dolar istiyor. Biz bu tutarın yüzde 30’unu toplayabildik. İlacımızı almamız için ise yüzde 100 olması gerekiyor. Biz çok büyük bir mücadele veriyoruz fakat ne yaparsak yapalım tek başımıza bunu karşılayamayız, karşılayamıyoruz da. Kayserili büyüklerimizden, fabrikatörlerimizden, iş adamlarından oğlumuzun elini tutmalarını, sesini duyup duyurmalarını istiyoruz. Zamanımız az kaldı tedavinin yaş ve kilo kriteri var. Bu yüzden 4 ay gibi bir süremiz kaldı. Evladımıza geç kalmak istemiyoruz. Lütfen sizlerde desteklerinizi esirgemeyin” şeklinde konuştu.


‘AZ KİŞİNİN ÇOK PARASINA DEĞİL, ÇOK KİŞİNİN AZ PARASINA TALİBİZ’

Melih Eymen’in sağlığına kavuşması için destek isteyen anne Fatma Ceylan, “Melih Eymen’e IBAN ve SMS yoluyla bağış yapabilirler. Bir SMS 10 TL. Bütün operatörlerden MELİH yazıp 1191’e gönderdiklerinde 10 TL bağış yapmış olacaklar. Biz az kişinin çok parasına değil, çok kişinin az parasına talibiz. Birlik olursak, ailemiz büyürse bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. 10 TL’ye 5 TL’ye talibiz. Lütfen sizde az çok demeden destek olun. Evladımızın sesini duyun birlikte başaralım inşallah” ifadelerini kullandı.

1ha

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