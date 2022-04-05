82 yaşındaki kadın kendini astı

 Kayseri'de yaşadığı evde kendini asan Aytan Öztürk (82) hayatını kaybetti.

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  • 05.04.2022 08:50
  • Güncelleme: 05.04.2022 08:50
82 yaşındaki kadın kendini astı

Olay, Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi Erdek Caddesi Gül Apartmanında meydana geldi. 82 yaşındaki Aytan Öztürk, yaşadığı evde kendini iple astı. Yaşlı kadının kendini astığını gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 
Aytan Öztürk morga kaldırılırken polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1ha

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