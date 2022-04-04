Hayvanların aşılama bedellerini belediyeler karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan protokol ile artık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanması belediyeler tarafından gerçekleştirilecek. 

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  • 04.04.2022 21:19
  • Güncelleme: 04.04.2022 21:19
Hayvanların aşılama bedellerini belediyeler karşılayacak

Tarım Orman Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan yeni anlaşmaya göre besicilere müjde var. Hayvanların aşılama bedelleri belediyeler tarafından karşılanacak. 
‘BELEDİYE OLARAK BİZLER DOĞANA BEŞİK, ÖLENE MEZARIZ’
Yahyalı’da yaklaşık 95 bin doz aşılama işlemini gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Öztürk, “Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan protokol çerçevesinde ilçemizde yaklaşık 95 bin doz aşıyı küçük ve büyükbaş hayvanlarımıza vurmuş olacağız. Bakanlığımızın daha önce Avrupa Birliği Projesi olarak gelen ilaçlarımız ve aşılama yapan veterinerlerimizin ücreti Avrupa Birliği Projesi’nden karşılanıyor. Yaklaşık 250 bin liraya yakın bir bedel burada besici kardeşlerimize katkımız olsun, Belediye olarak her zaman yanlarındayız. Her zaman söylüyoruz; belediye olarak bizler doğana beşik ölene mezarız. Tüm canlı, cansız yaban hayvanları da dahil bunun içerisinde. İnşallah bu çerçevede buradaki üreticilerimizin, besicilerimizin de bu vesileyse duasını almış olacağız. Diğer belediyelerimizden de güzel haberler almış olduk ancak şu anda Tarım İl Müdürümüzün ifadesi birincilik kürsüsünde Yahyalı’mız var diyor; miktar ve bedel olarak. Bizi de geçen mutlaka olacaktır. Diğer belediye başkanlarımızın da bu tür güzelliklere imza atacağın canı gönülden biliyorum. Yaklaşık 17 bin büyükbaş, 65 bin küçükbaş hayvanımız var. Gördüğünüz gibi Yahyalı doğa harikası, hayvanımıza yetecek otlak yemimiz var, insanlarımıza yetecek tarımı var, dediğimiz gibi Türkiye’ye yetecek madenimiz var. Böyle güzel bir coğrafyada gerçekten belediye başkanı hizmeti yapmak farklı bir duygudur. Çiftçilerimize yapılan bu destekten dolayı mutluyum. Onlara Ramazan Bayramı hediyesi gibi oldu. İnşallah veterinerlerimiz gelecekler ve dediğimiz gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın aşısını yapmış olacak. Helal olsun, feda olsun. İyi ki besicilerimiz var diyorum” diye konuştu. 
 

1ha

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