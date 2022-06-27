Bartın’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcu Abbas Akbulut, 61 kiloda 223 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası Bartın’da yapıldı.

Ömertepesi Kapalı Spor Salonunda 45 ilden 313 kadın ve 320 erkek olmak üzere toplam 633 sporcunun katılım sağladığı Yıldızlar ve U15 Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyonaya Sivas’ı temsilen 61 kiloda katılan sporcu Abbas Akbulut, toplamda 223 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kente ikincilik madalyası ile dönen sporcuyu kutladı.