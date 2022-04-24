300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirdikleri pidelerle iftar ve sahur sofralarını süslüyorlar

Kayseri'de fırıncılar, Ramazan ayında 250-300 derece sıcaklıkta pişirdikleri ekmek ile iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Fırıncı Serkan Yıldız, '300 derece fırının karşısında çalışmak zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz' dedi.

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  • 24.04.2022 14:36
  • Güncelleme: 24.04.2022 15:42
300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirdikleri pidelerle iftar ve sahur sofralarını süslüyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de fırıncılar, Ramazan ayında 250-300 derece sıcaklıkta pişirdikleri ekmek ile iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Fırıncı Serkan Yıldız, “300 derece fırının karşısında çalışmak zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz” dedi.

Ramazan ayının simgesi olan pide, taş fırınlarda 250-300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirilerek sofralara geliyor. Ramazan ayı içerisinde 4-5 saatlik uykuyla çalışan fırıncı esnafı yumurtalı pide, yuvarlak pide, yağlı, tahinli ve Kayseri ketesi gibi birçok çeşitle vatandaşların iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Ramazan ayı gelince yumurtalı pideye olan talebin arttığını, ağırlıklı olarak da yumurtalı ve yuvarlak pide satışı olduğunu söyleyen fırıncı esnafı Serkan Yıldız, “Ekmek yaparken önceliğimiz hijyen ve temizlik. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Daha sonrasında kaliteli ürünler çıkartmak için tecrübeli ustalarımızla Ramazan’da elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çalışma saatlerimiz Ramazan dolayısıyla sabah 09.00’da başlıyor, gece 3 buçuğa kadar da devam ediyoruz. Yaklaşık 4-5 saatlik bir uyku ile Ramazan ayını geçiriyoruz. Ekmek çeşitlerimiz pide, somun, yuvarlak ve yumurtalı ekmeğimiz var. Susamlı ve sade pide çeşitlerimiz var. Kayseri yılın 12 ayı da pide kültürü olan bir şehir. Tabii Ramazan gelince de yumurtalı pide talebi çoğalıyor. Ağırlıklı olarak yumurtalı ve yuvarlak pide çeşitlerinde devam ediyoruz. İftarlarda kıymalı, peynirli ve lahmacun gibi çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Sahur için özellikle hazırladığımız yağlı, tahinli ve Kayseri ketemiz mevcut. Gece de vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında ekmek fiyatlarını mümkün olduğunca makul tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, “Tabii ekmek fiyatı bizim elimizde değil. Fırıncılar Odası’nın belirlemiş olduğu fiyat tarifesini uyguluyoruz. Pide haricinde tahinlimiz 25 TL, yağlı 7 TL, yumurtalı pide 9 TL, sade pidenin fiyatı çifti 5 TL, Kayseri ketemizin fiyatı da 5 TL. Bu şekilde fiyatlandırmamız var. Oruç tutuyoruz çok şükür. Zorlanıyoruz biraz, hava sıcak, ocağın derecesi yüksek. Pideyi 220-250 derecede pişiriyoruz. Akşam iftar saatlerine doğru bu 270-300 derecelere kadar çıkıyor. Yani bu sıcaklıkta zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz alıştık. Vatandaşlarımıza önerimiz işini bilen, temiz, titiz ve alanında uzman işletmeleri tercih etmelerini istiyoruz. Fırın işi titizlik, temiz işi, buna da vatandaşların dikkat etmesi lazım. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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