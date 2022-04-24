Melikgazi'de çocuklar hem bayramlarını kutladı hem iftarlarını yaptı

'İlk Orucum, İlk İftarım' etkinliği ile TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde çocuklar ile iftar yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de çocukların hem 23 Nisan çocuk bayramını hem de ilk iftarlarının coşkusunu aynı anda yaşadıklarını söyledi.

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  • 24.04.2022 14:39
  • Güncelleme: 24.04.2022 15:41
Melikgazi'de çocuklar hem bayramlarını kutladı hem iftarlarını yaptı
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’İlk Orucum, İlk İftarım’ etkinliği ile TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde çocuklar ile iftar yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de çocukların hem 23 Nisan çocuk bayramını hem de ilk iftarlarının coşkusunu aynı anda yaşadıklarını söyledi.

İlk iftarını yapan çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Dr. Palancıoğlu; “İftarın heyecanı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın neşesi ‘İlk Orucum İlk İftarım’ programımızda birleşti. Etkinliğimizde çocuklarımız hem bayramlarını kutladılar, doyasıya eğlendiler hem de ilk oruçlarını açtılar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara en iyi şekilde ülkemizi ve bayrağımızı teslim edeceğiz. Etkinliğimiz çok renkli geçti. Nostaljik vosvos araçları da programımıza ayrı renk kattı. Hacivat ve Karagöz, semazen, kukla gösterileri, palyaço ve maskotlarla güzel renkli bir gün geçirdiler. Eminim hafızlarında keyifli ve unutulmaz anılar kaldı. Bizlerde onları mutlu görünce daha çok mutlu oluyoruz. 2 yıl pandemiden dolayı bir araya gelip iftar yapamıyorduk. Ramazan-ı Şerifimiz bu sene yine muhabbetle, bereketle geçiyor elhamdülillah. Çok şükür sağlıklı günlerimize yeniden kavuştuk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Allah nice mutlu bayramlara, nice Ramazan’lara hep birlikte ulaştırsın.” dedi.

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İHA

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