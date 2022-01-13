3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

Geçtiğimiz yılı tiyatro gösterileri, konserler ve sergilerle geride bırakan Talas Belediyesi, kültür-sanat faaliyetlerine 2022 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ressam Hasan Gürpınar ve yakınları tarafından hazırlanan 'Kuşaklararası' resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

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  • 13.01.2022 12:47
  • Güncelleme: 13.01.2022 13:19
3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçtiğimiz yılı; tiyatro gösterileri, konserler ve sergilerle geride bırakan Talas Belediyesi, kültür-sanat faaliyetlerine 2022 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ressam Hasan Gürpınar ve yakınları tarafından hazırlanan “Kuşaklararası” resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek sergide Hasan Gürpınar, Ayşe Gürpınar, Hüseyin Gürpınar ve Elif Hatice Toksarı tarafından hazırlanan birbirinden değerli resimler görücüye çıkacak. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de açılacak sergide 38 tablo, 3 seramik duvar panosu ve 6 adet seramik form, sanat severlerle buluşacak.

14 Ocak Cuma günü saat 14.00’te açılışı yapılacak sergiye sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
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