3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

Kayseri'de geçtiğimiz gün miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • 05.01.2022 15:42
  • Güncelleme: 05.01.2022 17:25
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de geçtiğimiz gün miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2’si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Mehmet Y.; miras yüzünden aralarında husumet bulunan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. kardeşler ile dayıları Serdar Y.’yi tabancayla vurarak öldürmüş, hayatını kaybedenler ise yan yana defnedilmişti. Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Mehmet Y.’yi yakalamaya yönelik polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Mehmet Y.’nin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sokak ortasındaki dehşet anları kamerada

Öte yandan 3 kişinin öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde katil zanlısı Mehmet Y.’nin, 3 kişiye tabancayla ateş ettikten sonra, yerde yatanlara dönerek bir el daha ateş ettiği görülüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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