3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana 3 bin 651 doğuma giren doktor, 3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı.

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  • 21.05.2022 14:51
  • Güncelleme: 21.05.2022 16:56
3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi’nin açıldığı günden bu yana 3 bin 651 doğuma giren doktor, 3 bin 652’nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında açılan Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Ak, kendi kliniğinde şimdiye kadar 3 bin 651 doğum gerçekleştirdi. Aynı hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan doktor eşinin doğumunu da gerçekleştiren Ak, girdiği 3 bin 652’nci doğumda kendi bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşadı.

Ak, "Eşimle aynı hastanede görev yapıyoruz. Zaten zamanımızın büyük bir bölümü burada geçiyor. İkinci bebeğimizi de uzman arkadaşlarımızın da desteğiyle kendi hastanemizde kucağımıza aldık. Çok mutluyuz. Hem kendi adımıza hem de devletimizin sağladığı imkânlar adına çok mutluyuz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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