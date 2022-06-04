3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Yoğunburç alt geçidinde gece saatlerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait sulama tankerine arkadan gelen otomobil çarptı. Alt geçitte istikamette olan 3 araç birbirine çarptı. Başka bir aracın daha karıştığı kazada ilk belirlemelere göre birden fazla kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.