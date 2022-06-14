3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek

Akıllı Şehircilik konusunda çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknopark işbirliği ile '3. Akıllı Şehir Buluşmaları' programı düzenliyor. Akıllı ulaşım sistemleri konusunda farkındalığı artırmak için düzenlenen 'Ulaşım Zirvesi' konulu program 15 Haziran Çarşamba günü saat 9.30'ta Erciyes Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

PAYLAŞ
  • 14.06.2022 14:03
  • Güncelleme: 14.06.2022 15:47
3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Akıllı Şehircilik konusunda çalışmalarıyla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknopark işbirliği ile ’3. Akıllı Şehir Buluşmaları’ programı düzenliyor. Akıllı ulaşım sistemleri konusunda farkındalığı artırmak için düzenlenen ’Ulaşım Zirvesi’ konulu program 15 Haziran Çarşamba günü saat 9.30’ta Erciyes Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehirde dijital çağın gerekliliklerine uyarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler çerçevesinde ‘Akıllı Şehircilik konusunda da adından söz ettirmeye ve öncü olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri’de bilişim konusunda inovasyon ve gelişimi artırmak, akıllı şehircilik konusunda bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknopark işbirliği ile ’3. Akıllı Şehir Buluşmaları’ Erciyes Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu’nda saat 9.30’ta gerçekleşecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Dijital çağın bizlere getirdiği yenilikler malum. Şehrimize yaptığımız ve yapacağımız hizmet ve yatırımları çağa uygun hale getirerek, sürdürüyoruz. Akıllı şehirciliğe dair son derece önemli proje ve uygulamalarımız mevcut. Her zaman dediğim gibi büyükşehirlerin konforunu yaşatan, ancak sıkıntılarını yaşatmayan bir anlayış ile ulaşım noktasında da tüm çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale

Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale

Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı

Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı

İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek

İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek

Korkulan oldu

Korkulan oldu

3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek

3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek

Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliye çıkışı husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Adliye çıkışı husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

6'ncı kattan atlayan kişi yaralandı

6'ncı kattan atlayan kişi yaralandı

DAHA FAZLA
Ahmet Taş:'Bahar şenlikleri hakkı, ahlakı yok etmesin'

Ahmet Taş:'Bahar şenlikleri hakkı, ahlakı yok etmesin'

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı hizmete açıldı

Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı hizmete açıldı

Derviş Güneş Ortaokulu öğrenci ve velileri kapatılma iddialarına karşın eylem yaptı

Derviş Güneş Ortaokulu öğrenci ve velileri kapatılma iddialarına karşın eylem yaptı

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu