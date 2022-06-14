Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

Tomarza 50. Yıl İlkokulunda birinci sınıflarının katıldığı okuma bayramı etkinliği yapıldı.

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  • 14.06.2022 14:01
  • Güncelleme: 14.06.2022 15:47
Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza 50. Yıl İlkokulunda birinci sınıflarının katıldığı okuma bayramı etkinliği yapıldı.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen etkinlikte birinci sınıf öğrencileri okuma-yazma öğrenimini tamamlamanın sevinciyle okuma bayramı yaptı. Okuma bayramında öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergiledi. Öğrenciler etkinlikte, öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterileri sundu. Okuma bayramı ile ilgili görüşlerini açıklayan Okul Müdürü Mustafa Saraç; "Öğrencilerimizin en güzel günleri olan okuma bayramımızı büyük bir coşkuyla yapmanın sevincini ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Onların büyüdüğünü ve güzel yerlere geldiğini görmek inşallah bizlere nasip olur. Yıl boyu büyük emekler verdiler. Bu gün bizlerle beraber olan velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Program sonrası en fazla kitap okuyan öğrencilere ’Kitap Kurdu’ belgesi verilerek okuma yazma öğrenen tüm öğrencilere ise ’Okuma Belgesi’ takdim edildi. Okul Müdürü Mustafa Saraç, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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İHA

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Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

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