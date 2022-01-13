2022'nin ilk müftüler toplantısı yapıldı

Sivas'ta 2022'nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde İl Müftüsü Remzi Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 13.01.2022 08:17
  • Güncelleme: 13.01.2022 08:17
2022'nin ilk müftüler toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 2022’nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezi’nde İl Müftüsü Remzi Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl ve ilçe müftülükleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı 16 ilçe müftüsünün katılımıyla yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ilçe müftüleri toplantısında konuşan İl Müftüsü Pehlivan; “Sivas’taki ilk ilçe müftüleri toplantım. Bu vesileyle Yüce Rabbimiz bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bugün ayrıca 2022 yılının ilk toplantısıyla bir araya geldik, hayırlı bir yıl olmasını niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedefleri doğrultusunda, toplumumuzun her kesimine sahih dini bilgiyi ulaştırma görevi çerçevesinde çalışmalarımızı yerine getirmekteyiz. Bu itibarla sorumluluğu ağır bir görevi ifa etmekteyiz. Faaliyetlerimizde Başkanlığımızın ve buna bağlı olarak müftülüklerimizin temel ilke ve hedefi olan, Kur’an ve sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas alarak, Müslümanların 14 asırlık dini tecrübesini göz önünde bulundurmak ve çalışmalarımızda modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini de göz ardı etmememiz gerekir” dedi.

İlçe müftüleri toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı

İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Kayseri'de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

DAHA FAZLA
KTO Başkanı Gülsoy'dan istihdam çağrısı

KTO Başkanı Gülsoy'dan istihdam çağrısı

Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Kayseri hafta sonu kar yağışlı | 15 – 16 Ocak 2022 hava tahmini

Kayseri hafta sonu kar yağışlı | 15 – 16 Ocak 2022 hava tahmini

Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor

Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor