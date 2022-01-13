Sivas'ta 354 projeye TKDK desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas'ta 2021 yılında sağladığı hibe destekleri ile hem girişimcilere destek oldu hem de Sivas´ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sundu. TKDK İl Koordinatörlüğü'nün tanıtım faaliyetleri sayesinde Sivas'ta 2021 yılında 354 proje hayata geçirildi. Sivas bu sayıyla TKDK il koordinatörlüğünün bulunduğu iller arasında en fazla projenin hayat bulduğu şehir olarak kayıtlara geçti.

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  • 13.01.2022 08:17
  • Güncelleme: 13.01.2022 08:17
Sivas'ta 354 projeye TKDK desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK); Sivas’ta 2021 yılında sağladığı hibe destekleri ile hem girişimcilere destek oldu hem de Sivas´ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sundu. TKDK İl Koordinatörlüğü’nün tanıtım faaliyetleri sayesinde Sivas’ta 2021 yılında 354 proje hayata geçirildi. Sivas bu sayıyla TKDK il koordinatörlüğünün bulunduğu iller arasında en fazla projenin hayat bulduğu şehir olarak kayıtlara geçti.

Kentte geçtiğimiz yıl içerisinde 120 milyon lira yatırım tutarlı 354 projeye ödenen hibe miktarı ise 67 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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