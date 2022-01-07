2022'nin ilk antika pazarı

Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Antika Pazarı 2022 yılında da devam ediyor.

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  • 07.01.2022 15:05
  • Güncelleme: 07.01.2022 15:05
2022'nin ilk antika pazarı

 Her ayın 2. Pazarı gerçekleşen organizasyon, 9 Ocak Pazar günü birbirinden değerli ürünleriyle antikaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Pazarın vazgeçilmesi haline gelen antika mezatının da yine pazara damga vurması bekleniyor.
“Harman Meydanında Tarihe Yolculuk” sloganıyla başlatılan organizasyon 2022 yılının ilk Antika Pazarı olma özelliğini taşıyor. 
Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından, tarım aletlerine ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunulacak.  
 

Kurumsal Haber

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