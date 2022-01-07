Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı

unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, Melikgazi ilçesinde bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada, 48 gram metamfetamin, 375 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalaarak, hakkında adli işlemlere başlandı.