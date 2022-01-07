Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
- 07.01.2022 14:44
- Güncelleme: 07.01.2022 14:45
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı
unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, Melikgazi ilçesinde bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada, 48 gram metamfetamin, 375 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalaarak, hakkında adli işlemlere başlandı.
BGC
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