2021 yılında Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 1 milyon üstünde hasta muayene oldu

Nevşehir Devlet Hastanesinde 2021 yılında 1 milyon 358 hastaya acil ve poliklinik hizmet verildi.

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  • 07.01.2022 12:50
  • Güncelleme: 07.01.2022 12:50
2021 yılında Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 1 milyon üstünde hasta muayene oldu
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Nevşehir Devlet Hastanesinde 2021 yılında 1 milyon 358 hastaya acil ve poliklinik hizmet verildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Covid - 19 salgının dalgalanmalarının devam ettiği 2021 yılında, salgından etkilenen hastaların yanı sıra diğer tüm sağlık sorunları ile başvuran hastalara hizmet etmeye tam kapasite devam etti. 2021 yılı içerisinde toplamda hastaneye 1 milyon 358 bin 413 kişi hasta başvurusu yaptı.785 bin normal poliklinik hizmeti sunulurken, 24 bin hasta yatarak tedavi edildi. Acil servise başvuran hasta sayısı 500 bin kişi olarak gerçekleşti. Büyük, küçük yapılan ameliyatla 27 binin üzerinde cerrahi işlem gerçekleştirildi. Bin 202 normal doğum, 762 sezaryan doğum olmak üzere toplamda bin 964 doğum gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın yaptığı açıklamada; “Hastanemiz ilimizin en donanımlı hastanesi olması nedeniyle sağlık alanında lokomotif olarak hizmet vermektedir. Pandemiden etkilenen hastalara hizmet eden tek hastane olması önemini ayrıca artırmaktadır. Covid 19 salgını, tüm sağlık camiasında olduğu gibi hastanemizde de iş yükünü oldukça artırmıştır. Ancak sağlık hizmeti tüm unsurları ile kesintisiz sürdürülmesi gereken bir hizmettir. Hastane olarak bizler sağlık hizmetinin her alanda kesintisiz devam etmesi gayreti içerisindeyiz. Her ne kadar rakamlar yaptığımız işin boyutunu ortaya koysa da esas amacımız hizmet kalitemizi her geçen gün artırmak ve daha modern ve daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaktır” dedi.

Yalçın; "Her gün yaptığımız yeniliklerle bu amaç doğrultusunda canla başla çalışmaktayız. Çok iyi bildiğimiz bir şey var ki sağlık hizmetinin en önemli unsuru iyi bir ekiptir. Temizlik işçisinden doktoruna kadar hastanemizin tüm personelleri bu ekibin bir parçası olarak özveri ile çalışmaktadır. 2022 yılında da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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