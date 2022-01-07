2021'in Zam şampiyonu: Kağıt

Matbaacılar Federasyonu tarafından hazırlanan bir afişle kağıt fiyatlarındaki astronomik fiyat artışına dikkat çekilerek,'pahalı üretmiyoruz, 2021'de en fazla %168 oranında fiyatı artan tek ürünün' kağıt olduğu vurgulandı.

Tüm kullandığımız ürünler ithal ve dövize endekslidir, denilen afişde 'emeğimizden fedakarlık ediyoruz' denildi.

Kağıt ürünleri ve hammaddesindeki neredeyse yüzde 95’lik dışa bağımlılığımız, ambalaj kağıtları, hijyen kağıtları ve matbaa kağıtlarının fiyatlarındaki anormal artışla beraber kağıt sektörünü krize soktu.

Son aydaki dövizdeki dalgalanmanın yanı sıra ambalaj, hijyen ve matbaa alanında kullanılan kağıda döviz bazında gelen %50 lik bir artış, fiyatların TL bazında iki ay içinde üç katına çıkmasına neden oldu.

Zorunlu ambalaj ve hijyen alanında kullanılan kağıt hammaddesi dışında matbaa ve basım sektöründeki temel hammadde olan kağıdın bu denli yüksek bir fiyatla girdi maliyetlerini etkilemesi önümüzdeki günlerde de sektörü etkileyeceğe benziyor.

Döviz bazında kağıt hammaddesinin fiyat artış nedenini lojsitik ve pandemi dolayısıyla üretim daralmasına bağlayan kağıt ithalatçıları, fiyatların bu denli artmasının bir nedeninin de fırsatçılık olduğunu belirtiyorlar.