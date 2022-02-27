20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar seferber oldu.

PAYLAŞ
  • 27.02.2022 18:52
  • Güncelleme: 27.02.2022 20:49
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi’nde meydana gelen kazada Serhat İslam K.’nın (26) sürücüsü olduğu 66 HA 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan Serhat İslam K.’yı kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Vatandaşlar bağladığı halatla otomobilin aşağı yuvarlanmasını önlerken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan Serhat İslam K.’yı bulunduğu yerden çıkardı. İslam K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da ekmek fiyatlarına gelen zam uygulanmadı

Tomarza'da ekmek fiyatlarına gelen zam uygulanmadı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaretler sürüyor

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaretler sürüyor

Acılı aileden oğullarının katil zanlısına verilen cezaya tepki

Acılı aileden oğullarının katil zanlısına verilen cezaya tepki

Doç. Dr. Bahadır Şarlı: 'Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 25'i hastaneye ulaşmadan hayatını kaybediyor'

Doç. Dr. Bahadır Şarlı: “Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 25’i hastaneye ulaşmadan hayatını kaybediyor”

Halit Erkiletlioğlu: 'Cami-i Kebir'in zemininde kuyu var'

Halit Erkiletlioğlu: "Cami-i Kebir'in zemininde kuyu var"

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maç bitti, saha karıştı

Maç bitti, saha karıştı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

DAHA FAZLA
Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Hırsızlık zanlısı komşusunun balkonunda yakalandı

Hırsızlık zanlısı komşusunun balkonunda yakalandı

Hançer: 'Bir sonraki hedef Bulgaristan Avrupa Şampiyonası'

Hançer: “Bir sonraki hedef Bulgaristan Avrupa Şampiyonası”

Kadını tekme tokat darp etti

Kadını tekme tokat darp etti

Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı

Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı