2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Yahyalı'da 2 bin tonluk soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi mülkiyetine geçti.

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  • 09.04.2022 13:36
  • Güncelleme: 09.04.2022 13:36
2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

Yahyalı ilçesinde 29 bin 137 dekarlık alanda üretimi gerçekleşen Yahyalı elmasının hasattan sonra seçim, kategorize edilmesi, ihracata hazırlaması ve muhafazası soğuk hava depolarında gerçekleştiriliyor. Yahyalı ilçesi son olarak 2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunu bünyesine kattı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 1HA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Yahyalı hemşerilerimizin çok fazla malumatı yok. İçinde müştemilatı ve ürünleri seçme makinesiyle birlikte 2 bin tonluk soğuk hava deposu belediyemizin mülkiyetine geçti. İlçe halkımız güle güle kullansın. Burası gök kubbede hoş seda bırakacağımız bir eser. Buranın şu anki bedeli 25 milyon lira. Çünkü üzülerek söylüyorum ki birinci sınıf tarım alanı olduğu için Yahyalı’mıza soğuk hava deposu yapılacak yer yok. Bugün biz 10-15 bin tonluk bir soğuk hava deposunu buraya yaptığımız zaman önümüz açık. İnşallah üzerine güneş enerjisi panelleri altında da elmalarımızın işlendiği ve ihracata hazır hale geldiği tesisi Yahyalı’ya kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçenlere Ankara'daki dostlarımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Elma üretiminde Niğde’yi geçmeyi düşündüklerini aktaran Başkan Öztürk, “Bu zamanda gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Tarımda, hayvancılıkta ve madencilikte iyiyiz. Tarımda daha modern tesislerin olması bizi sevindiriyor. Zirai don ve doludan koruyan modern bahçeciliği de yaymak istiyoruz. Buradaki insanların ufku geniş ama daha da geliştirmemiz lazım. Burası elmanın diyarı. Bu konuda Niğde’yi geçmeyi planlıyoruz. Elma üretiminde Isparta birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Karaman, Antalya, Niğde ve Kayseri, yani Yahyalı var" diye konuştu.

1ha

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