2 bin 750 yıllık tarih kil tablet üresinde yaşayacak

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü yakınlarında üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış 8 satırlık metin bulunan Geç-Hitit dönemine ait yaklaşık 2 bin 750 yıllık yazılı kayanın bire bir minyatürü yapıldı.

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  • 29.05.2022 10:38
  • Güncelleme: 29.05.2022 10:38
2 bin 750 yıllık tarih kil tablet üresinde yaşayacak
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyü yakınlarında üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış 8 satırlık metin bulunan Geç-Hitit dönemine ait yaklaşık 2 bin 750 yıllık yazılı kayanın bire bir minyatürü yapıldı.

Acıgöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Acıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Kral Wasusarma ve dostlarının karşısında yer alan sekiz düşman kralla yapılan mücadeleleri ve bunun sonucunda elde

edilen zaferin anlatıldığı 5 metre yüksekliğindeki yazılı kayanın minyatürü kil tablet üzerine yapıldı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Kırım, “Milattan önce 730’lu yıllarda yazıldığı tahmin edilen bir yazıt. Geç dönem Hititlilere ait olan bir yazıt. Sekiz sütundan oluşan bu yazıt yaklaşık 2 bin 750 yıllık bir yazıt. Bu yazıtta Hitit kıralı başarılarını tek tek anlatıyor. 1908 yılında bulunan bu yazıtta bulunan sütunlar içerisinde insan organları, el, ayak, baş gibi uzuvlara ve onların sembolize ettiği anlamlara rastlıyoruz. Bu tarihi eserimizi kalıcı hale getirmek ve daha da yaygınlaştırmak amacıyla İlçe Milli Eğim Müdürlüğü olarak Halk Eğitim Merkezimizle ortak bir çalışma yaptık. Usta öğreticilerimiz de bu projeye destek verdiler. Kayada yer alan metnin aynısını yine sekiz sütun olarak minyatür boyutlarda kil tablet üzerine işledik. Bu sayede daha geniş kitlelere bu kitabeyi tanıtma fırsatı bulacağız. Turizm açısından yapılan bu çalışmanın Acıgöl ilçesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir çalışma oldu" dedi.

İHA

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