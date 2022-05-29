Bir mumla başladı, binlercesini hediye etti

Sivaslı iş adamı Mehmet Gürbüzer, kendine oluşturduğu hobi atölyesinde yaptığı binlerce bibloyu çevresine hediye etti.

Sivas’ta 40 çalışanı bulunan bir medikal firmasının sahibi Mehmet Gürbüzer, iş stresinden uzaklaşmak için kendisine hobi atölyesi kurdu. Atölyesinde önce mum üzerine çalışan Gürbüzer, hobisini geliştirmek için kendisinin yaptığı yaklaşık 150 çeşit kalıba polyester dökerek biblolar yapmaya başladı. Kalıplardan çıkardığı bibloları tesviye atölyesinde pürüzlerinden arındıran Gürbüzer, her biri bir sanat eserine dönüşen bibloları rengarenk boyuyor. Yapımını tamamladığı bibloları çevresindeki insanlara hediye eden Gürbüzer, hiçbir gelir elde etmeden binlercesini hediye ettiğini söyledi.

“Günlük işlerin yorgunluğunu burada atıyorum”

Mehmet Gürbüzer, hobi atölyesinde günlük işlerin stresinden uzaklaştığını söyleyerek, “İnsanlar ne kadar işleri olursa olsun, kaç yaşında olursa olsunlar, mutlaka bir şeyler yapmalılar. Bunlardan çok önemlilerinden bir tanesi de hobilerle uğraşmak. Benim polyester üzerine bir hobi atölyem var. Bu atölyede, çok dinleniyorum. Günlük işlerin ağırlığını, yorgunluğunu burada atıyorum. Önce kalıpları hazırlıyorum, kalıpları da kendim yapıyorum. Ben bu işe ilk olarak mum yaparak başladım. Mumdan sonra kalıplara polyester dökerek biraz daha geliştirdim” şeklinde konuştu.

Hediye ettikçe mutlu oluyor

Gürbüzer, çevresindeki insanlara binlerce biblo hediye ettiğini vurgulayarak, “Çeşidim çok arttı yaklaşık 150’ye yakın kalıbım var. Bu kalıpların içeresinde Atatürk’ten tutun, bozkurda, çeşitli hayvan objelerine, Mevlana’ya kadar birçok objeyi kalıp yaptım. Bunları öncelikle kalıba polyester olarak döküyorum daha sonra kalıptan çıktıktan sonra tesviye atölyemde pürüzlerini tesviye yapıyorum. Daha sonra boyama kısmına geçip boyuyorum. Bunlar bittikten sonra sadece insanlara hediye ediyorum. Şu ana kadar hediye ettiğim Atatürk sayısı binin üzerindedir. İnsanlar aldıkları zaman mutlu oluyorlar tabi ben daha da mutlu oluyorum. Herkese tavsiye ederim, insanların böyle ufak tefek hobileri olmalı. Hani insan balık tutmaya gider aklındaki şeyleri unutur ya bu hobilerle uğraşmakta balık tutmak gibi insanı rahatlatan güzel bir şey” ifadelerini kullandı.